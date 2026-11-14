sábado, 14 de noviembre de 2026

Ituzaingó: La Policía secuestró más de 240 kg de carne no apta para el consumo

Efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en el marco de tareas de prevención y contralor de carnicerías, tras la inspección de un local ubicado en el barrio San Jorge de la citada localidad, secuestraron alrededor de 240 kg de carne vacuna que no contaba con las medidas sanitarias correspondientes.

La inspección fue realizada en un comercio ubicado sobre calle Nº 12 y Posadas, donde junto a la veterinaria policial, hallaron distintos cortes cárnicos guardados, los cuales no contaban con sellos bromatológicos y con características de una presunta faena clandestina.

Al respecto, la profesional determino que los cortes no se hallaban aptos para el consumo humano ni la comercialización, además, el propietario no pudo presentar documentación que acreditara el control sanitario de la carne.  

Posteriormente, se puso en conocimiento a la unidad fiscal en turno, quien dispuso el inició de una causa por infracción al artículo 206 del Código Penal, procediendo al secuestro de lo hallado para su desnaturalización, en tanto, en la citada unidad especial se prosiguieron con los tramites que corresponde.