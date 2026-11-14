Ituzaingó: La Policía secuestró más de 240 kg de carne no apta para el consumo

La inspección fue realizada en un
comercio ubicado sobre calle Nº 12 y Posadas, donde junto a la veterinaria
policial, hallaron distintos cortes cárnicos guardados, los cuales no contaban
con sellos bromatológicos y con características de una presunta faena
clandestina.
Al respecto, la profesional
determino que los cortes no se hallaban aptos para el consumo humano ni la
comercialización, además, el propietario no pudo presentar documentación que
acreditara el control sanitario de la carne.
Posteriormente, se puso en
conocimiento a la unidad fiscal en turno, quien dispuso el inició de una causa
por infracción al artículo 206 del Código Penal, procediendo al secuestro de lo
hallado para su desnaturalización, en tanto, en la citada unidad especial se
prosiguieron con los tramites que corresponde.