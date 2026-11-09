lunes, 9 de noviembre de 2026

La Cruz: La Policía intensificó los controles preventivos en zonas rurales e islas

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz llevaron adelante un amplio dispositivo de prevención y vigilancia en distintos sectores rurales, zonas de islas y márgenes del río Aguapey, con el objetivo de prevenir hechos de abigeato y otros delitos vinculados a la actividad ganadera.

El procedimiento estuvo encabezado por el titular de dicha unidad especial y se desarrolló mediante recorridas preventivas tanto por vía fluvial como terrestre, brindando además apoyo a las tareas de seguridad que lleva adelante la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear.

En ese contexto, los uniformados realizaron patrullajes en embarcación y recorridas a pie por sectores de difícil acceso, abarcando las islas Scholg, Coco Hernández y Pototo Ruiz, como así también las zonas conocidas como Paso Itú y Las Piedritas, entre otros puntos estratégicos comprendidos entre las localidades de La Cruz y Alvear.

Estas tareas permitieron reforzar la presencia policial en áreas rurales y ribereñas, mediante la vigilancia de sectores considerados sensibles para la actividad ganadera, con la finalidad de desalentar posibles hechos delictivos y brindar mayor seguridad a los productores de la región.

Cabe señalar que el operativo se desarrolló sin registrarse novedades, finalizando las recorridas conforme a lo previsto.