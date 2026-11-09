La Cruz: La Policía intensificó los controles preventivos en zonas rurales e islas

El procedimiento estuvo encabezado por el titular de dicha unidad especial y se desarrolló mediante recorridas preventivas tanto por vía fluvial como terrestre, brindando además apoyo a las tareas de seguridad que lleva adelante la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear.
En ese contexto, los uniformados realizaron patrullajes en embarcación y recorridas a pie por sectores de difícil acceso, abarcando las islas Scholg, Coco Hernández y Pototo Ruiz, como así también las zonas conocidas como Paso Itú y Las Piedritas, entre otros puntos estratégicos comprendidos entre las localidades de La Cruz y Alvear.
Estas tareas permitieron reforzar la presencia policial en áreas rurales y ribereñas, mediante la vigilancia de sectores considerados sensibles para la actividad ganadera, con la finalidad de desalentar posibles hechos delictivos y brindar mayor seguridad a los productores de la región.
Cabe señalar que el operativo se desarrolló sin registrarse novedades, finalizando las recorridas conforme a lo previsto.