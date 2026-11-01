domingo, 1 de noviembre de 2026

La Policía acompañó "Ángeles Somos" en Caá Catí

TRADICIÓN EN TODA LA PROVINCIA

En el marco de la tradicional celebración de “Ángeles Somos”, efectivos de la Policía de Corrientes, desde distintas dependencias de la Capital y del interior provincial, se suman a esta significativa costumbre popular mediante diversas actividades y gestos de colaboración, acompañando a los niños y sus familias.

En esta oportunidad, personal de la Policía Rural de General Paz, con asiento en Caá Catí, participó de esta celebración preparando golosinas y dulces para recibir a los pequeños que recorrieron distintos sectores de la localidad y del paraje Rincón de los Vences, compartiendo una jornada de alegría y fortaleciendo los vínculos con la comunidad.

Cabe destacar que esta tradición, profundamente arraigada en la cultura correntina y transmitida de generación en generación, continúa reuniendo a familias, vecinos e instituciones, que colaboran de diferentes maneras para mantener viva una de las costumbres más representativas de nuestra provincia.

En este sentido, la Policía de Corrientes, a través de sus distintas dependencias, acompaña estas expresiones culturales y comunitarias, no solamente mediante sus tareas habituales de prevención y seguridad, sino también participando de actividades que promueven la integración, la solidaridad y la preservación de nuestras tradiciones.