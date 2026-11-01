La Policía acompañó "Ángeles Somos" en Caá Catí

TRADICIÓN EN TODA LA PROVINCIA
En esta oportunidad, personal de
la Policía Rural de General Paz, con asiento en Caá Catí, participó de esta
celebración preparando golosinas y dulces para recibir a los pequeños que
recorrieron distintos sectores de la localidad y del paraje Rincón de los
Vences, compartiendo una jornada de alegría y fortaleciendo los vínculos con la
comunidad.
Cabe destacar que esta tradición,
profundamente arraigada en la cultura correntina y transmitida de generación en
generación, continúa reuniendo a familias, vecinos e instituciones, que
colaboran de diferentes maneras para mantener viva una de las costumbres más
representativas de nuestra provincia.
En este sentido, la Policía de Corrientes, a través de sus distintas dependencias, acompaña estas expresiones culturales y comunitarias, no solamente mediante sus tareas habituales de prevención y seguridad, sino también participando de actividades que promueven la integración, la solidaridad y la preservación de nuestras tradiciones.