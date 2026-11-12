La Policía aprehendió a dos hombres que intentaron cometer un hecho delictivo utilizando un inhibidor

El procedimiento lo concretaron
alrededor de las 11:00 horas, cuando los funcionarios tomaron conocimiento de
que habrían intentado sustraer un
automóvil marca - Audi A3- en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº12 y Ruta
Provincial Nº5, utilizando aparentemente un inhibidor de señal, por lo que tras
un rápido y efectivo accionar, lograron aprehender sobre Pasaje Alejandria de
esta Ciudad, a los presuntos autores del hecho, quienes se habrían fugado del
lugar a bordo de una motocicleta -marca Honda new titan 150cc.-, tratándose de
dos hombres – de 30 y 48 años de edad-, y al secuestro preventivo del rodado en
que se movilizaban, quienes al momento de ser interceptados, no se logró hallar
el dispositivo electrónico utilizado presuntamente para cometer el hecho.
En este contexto, los aprehendidos y la motocicleta secuestrada, fueron puesto a disposición de la autoridad judicial en turno, en tanto, en la Comisaría 22º urbana, se continúan con las diligencias de rigor.