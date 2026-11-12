jueves, 12 de noviembre de 2026

La Policía aprehendió a dos hombres que intentaron cometer un hecho delictivo utilizando un inhibidor

En la mañana de ayer 11-11-26, efectivos policiales de la Comisaria 22º Urbana, junto a sus pares de la Comisaria 8va urbana, aprehendieron a dos sujetos que habrían intentado presumiblemente sustraer un automóvil utilizando aparentemente un inhibidor de señal, y secuestraron el rodado en que se movilizaban.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 11:00 horas, cuando los funcionarios tomaron conocimiento de que habrían intentado sustraer  un automóvil marca - Audi A3- en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº12 y Ruta Provincial Nº5, utilizando aparentemente un inhibidor de señal, por lo que tras un rápido y efectivo accionar, lograron aprehender sobre Pasaje Alejandria de esta Ciudad, a los presuntos autores del hecho, quienes se habrían fugado del lugar a bordo de una motocicleta -marca Honda new titan 150cc.-, tratándose de dos hombres – de 30 y 48 años de edad-, y al secuestro preventivo del rodado en que se movilizaban, quienes al momento de ser interceptados, no se logró hallar el dispositivo electrónico utilizado presuntamente para cometer el hecho.

En este contexto, los aprehendidos y la motocicleta secuestrada, fueron puesto a disposición de la autoridad judicial en turno, en tanto, en la Comisaría 22º urbana, se continúan con las diligencias de rigor.