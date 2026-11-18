El procedimiento lo realizaron
tras ser alertados por una mujer que manifestó que varias personas habían
ingresado a su domicilio y sustraído distintos elementos de valor.
Entre los objetos denunciados
como sustraídos se encontraban una hidrolavadora, un par de botines deportivos,
dos pelotas, un casco, un bolso que contenía 22 camisetas deportivas y una
silleta, entre otras pertenencias.
Ante esta situación, personal de
la citada Comisaría inició distintas tareas investigativas y averiguaciones,
las cuales permitieron avanzar en la identificación de personas presuntamente
involucradas en el hecho.
Como resultado de estas
diligencias, los efectivos lograron la aprehensión de tres hombres mayores de
edad, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con
las actuaciones correspondientes.
Asimismo, mediante el trabajo
investigativo desarrollado, se logró recuperar prácticamente la totalidad de
los elementos denunciados como sustraídos.
Los aprehendido y los elementos
recuperados quedaron a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
mientras se continúan con las diligencias del caso.