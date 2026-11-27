En horas de la tarde de ayer 26-11-26, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo un conversatorio informativo en las instalaciones del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, contando con la participación de funcionarios policiales en calidad de disertantes.
Durante el encuentro se expuso
sobre la labor institucional que desarrolla la División de Derechos Humanos,
como así también sobre los protocolos de actuación e intervención de las
Comisarías de la Mujer y el Menor de la provincia de Corrientes ante situaciones
de violencia de género, visibilizando el abordaje profesional, humanitario y
comprometido que lleva adelante la Institución policial.
La jornada tuvo como objetivo fortalecer el trabajo interdisciplinario, promover herramientas de actuación conjunta y afianzar la articulación interinstitucional, poniendo especial énfasis en la asistencia, protección y acompañamiento integral de las víctimas.