El primero de ellos se registró
alrededor de las 03:00, en inmediaciones de calle Cartagena y avenida Medrano,
donde los efectivos observaron a un hombre, que se encontraba trepado a un muro
lindante con una vivienda y que, al advertir la presencia policial, intentó
ocultarse detrás de un árbol.
Ante esta situación, procedieron
a su identificación que resulto ser de 25 años y posterior demora preventiva,
debido a que no contaba con documentación personal y no pudo brindar una
explicación sobre su accionar.
Posteriormente, cerca de las
04:30
Al proceder a su identificación,
ambos manifestaron no contar con sus documentos personales, por lo que fueron
demorados preventivamente, tratándose de dos jóvenes de 23 y 26 años de edad.
Finalmente, alrededor de las
05:00, en inmediaciones de las calles San Francisco de Asís y Darragueira, los
efectivos procedieron a la demora de otro hombre de 26 años de edad, que se
encontraba ocasionando desórdenes en la vía pública y molestando a los
transeúntes.
Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los tramites del caso.