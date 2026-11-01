domingo, 1 de noviembre de 2026

La Policía demoró a cuatro personas que circulaban en motos realizando maniobras peligrosas

En horas de la madrugada de hoy 01-11-26, alrededor de las 02:00, efectivos de la Comisaria 23º urbana, procedieron a la demora preventiva de cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas, realizando maniobras peligrosas y circulando a alta velocidad por la vía pública.

El procedimiento se concretó sobre avenida Nini Flores, donde los uniformados observaron a los ocupantes de una motocicleta -marca Motomel Blitz y otra -marca Zanella RX 150-, cuyos conductores efectuaban maniobras que representaban un riesgo para su propia integridad y la de terceros.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificarlos, tratándose de dos hombres de 25 y 19 años, una mujer de 22 años y una adolescente de 17 años.

Como resultado del procedimiento, se iniciaron actuaciones contravencionales a los mayores de edad, por su parte, la adolescente fue entregada a una persona adulta responsable, conforme a las diligencias correspondientes.

Al respecto en la Comisaría vigésimo tercera urbana se realizaron las diligencias de rigor que corresponde a cada caso.