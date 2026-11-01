La Policía demoró a cuatro personas que circulaban en motos realizando maniobras peligrosas

El procedimiento se concretó
sobre avenida Nini Flores, donde los uniformados observaron a los ocupantes de
una motocicleta -marca Motomel Blitz y otra -marca Zanella RX 150-, cuyos
conductores efectuaban maniobras que representaban un riesgo para su propia
integridad y la de terceros.
Ante esta situación, los
efectivos procedieron a identificarlos, tratándose de dos hombres de 25 y 19
años, una mujer de 22 años y una adolescente de 17 años.
Como resultado del procedimiento,
se iniciaron actuaciones contravencionales a los mayores de edad, por su parte,
la adolescente fue entregada a una persona adulta responsable, conforme a las
diligencias correspondientes.
Al respecto en la Comisaría
vigésimo tercera urbana se realizaron las diligencias de rigor que corresponde
a cada caso.