En la noche de ayer, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Novena Urbana, en forma conjunta con personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada II -G.R.I.M. II- y del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, llevaron adelante un operativo de control vehicular e identificación de personas en distintos sectores de la jurisdicción de la mencionada comisaria.
El procedimiento se realizó entre
las 23:00 y las 00:00 horas, donde los efectivos procedieron a la demora de
cuatro hombres -mayores de edad-, quienes al momento de ser identificados no
contaban con documentación que permitiera acreditar sus identidades. Asimismo,
se procedió al secuestro de una bicicleta -marca Walher-, dkebido a que no se
contaba con documentación que acreditara su propiedad.
Los demorados junto al rodado
secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizaron
los trámites de rigor.