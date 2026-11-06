viernes, 6 de noviembre de 2026

La Policía demoró a dos hombres que circulaban en una moto de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 06-11-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, durante recorridas de prevención de ilícitos, procedieron a la demora de un hombre que circulaba en una motocicleta sin las documentaciones correspondientes.

El procedimiento se registró alrededor de las 02:00, en inmediaciones de avenida El Maestro y calle Cosquín, donde los uniformados observaron a dos personas desplazándose en una motocicleta a elevada velocidad.

Ante esta situación, procedieron a realizar las correspondientes tareas de identificación, constatando que uno de los ciudadanos, de 32 años, no contaba con documentación que acreditara su identidad ni la propiedad del rodado.

Por tal motivo, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Séptima Urbana, donde se continuaron con las averiguaciones y diligencias correspondientes.