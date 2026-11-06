La Policía demoró a dos hombres que circulaban en una moto de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 06-11-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, durante recorridas de prevención de ilícitos, procedieron a la demora de un hombre que circulaba en una motocicleta sin las documentaciones correspondientes.
El procedimiento se registró
alrededor de las 02:00, en inmediaciones de avenida El Maestro y calle Cosquín,
donde los uniformados observaron a dos personas desplazándose en una
motocicleta a elevada velocidad.
Ante esta situación, procedieron
a realizar las correspondientes tareas de identificación, constatando que uno
de los ciudadanos, de 32 años, no contaba con documentación que acreditara su
identidad ni la propiedad del rodado.
Por tal motivo, el hombre fue
demorado y trasladado a la Comisaría Séptima Urbana, donde se continuaron con
las averiguaciones y diligencias correspondientes.