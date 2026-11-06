viernes, 6 de noviembre de 2026

La Policía demoró a dos jóvenes y secuestró dos motos durante recorridas de prevención

En horas de la madrugada de hoy 06-11-26, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en el marco de los distintos dispositivos de seguridad y prevención de ilícitos, llevaron adelante procedimientos que permitieron la demora de dos jóvenes y el secuestro preventivo de dos motocicletas en diferentes sectores de la ciudad Capital.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de las 03:00, cuando efectivos policiales del GRIM, mientras realizaban recorridas preventivas por calles Sicilia y Argerich, observaron a un joven que, al advertir la presencia policial, abandonó una motocicleta de 110 y se dio a la fuga por una zona de pasillos y techos de viviendas.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a verificar el rodado, constatando que no contaba con chapa patente colocada y presentaba signos de violencia en el tambor de encendido, por lo que fue secuestrado preventivamente y trasladado a la Comisaría Novena Urbana para las averiguaciones correspondientes.

Por otra parte, alrededor de las 03:30, motoristas del Comando de Patrullas, mientras desarrollaban un Operativo Interjurisdiccional, observaron a dos jóvenes que resultaron ser de 18 y 20 años que circulaban a elevada velocidad y sin cascos protectores a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave-, por inmediaciones de las calles Buenos Aires y Junín.

Al proceder a su identificación, los efectivos constataron que no contaban con la documentación correspondiente para acreditar la propiedad del rodado, motivo por el cual ambos fueron demorados y la motocicleta secuestrada preventivamente, siendo trasladados a la Comisaría Primera Urbana para las diligencias de rigor.

Cabe señalar que este último procedimiento se desarrolló en el marco del operativo preventivo implementado entre las 03:00 y las 04:00, en jurisdicciones de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta Urbana, en ese marco, procedieron al secuestro de una motocicleta y la demora de dos personas.

En todos los casos, los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosiguieron con los tramites de cada caso.