La Policía demoró a dos jóvenes y secuestró dos motos durante recorridas de prevención

El primero de los procedimientos
se registró alrededor de las 03:00, cuando efectivos policiales del GRIM,
mientras realizaban recorridas preventivas por calles Sicilia y Argerich,
observaron a un joven que, al advertir la presencia policial, abandonó una
motocicleta de 110 y se dio a la fuga por una zona de pasillos y techos de
viviendas.
Ante esta situación, los
uniformados procedieron a verificar el rodado, constatando que no contaba con
chapa patente colocada y presentaba signos de violencia en el tambor de
encendido, por lo que fue secuestrado preventivamente y trasladado a la Comisaría
Novena Urbana para las averiguaciones correspondientes.
Por otra parte, alrededor de las
03:30, motoristas del Comando de Patrullas, mientras desarrollaban un Operativo
Interjurisdiccional, observaron a dos jóvenes que resultaron ser de 18 y 20
años que circulaban a elevada velocidad y sin cascos protectores a bordo de una
motocicleta -marca Honda Wave-, por inmediaciones de las calles Buenos Aires y
Junín.
Al proceder a su identificación,
los efectivos constataron que no contaban con la documentación correspondiente
para acreditar la propiedad del rodado, motivo por el cual ambos fueron
demorados y la motocicleta secuestrada preventivamente, siendo trasladados a la
Comisaría Primera Urbana para las diligencias de rigor.
Cabe señalar que este último
procedimiento se desarrolló en el marco del operativo preventivo implementado
entre las 03:00 y las 04:00, en jurisdicciones de las comisarías Primera,
Tercera y Cuarta Urbana, en ese marco, procedieron al secuestro de una motocicleta
y la demora de dos personas.
En todos los casos, los demorados
y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se
prosiguieron con los tramites de cada caso.