La Policía demoró a dos personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron, cerca de las 00.30horas, cuando en inmediaciones de calles
Cardozo y Loreto de esta ciudad, demoraron a un sujeto de 43 años de edad, que
se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados no pudiendo
justificar su presencia en el lugar. También no contaba con su documento
nacional de identidad, además contaría con antecedentes policiales.
De igual forma, tras ser
alertados por el SIS 911, verificaron un domicilio en inmediaciones de calles
Güemes y Alberti, donde habría un desorden familiar, procediendo a la demora de
un hombre de 34 años de edad, quien aparentemente estaría bajo efectos de
alguna sustancia, realizando destrozos en el interior del domicilio,
mostrándose de manera hostil ante la presencia de los policías.
Al respecto, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor.