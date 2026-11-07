sábado, 7 de noviembre de 2026

La Policía demoró a dos personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de ayer 06-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 GRIM II, momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos sujetos en diferentes circunstancias.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 00.30horas, cuando en inmediaciones de calles Cardozo y Loreto de esta ciudad, demoraron a un sujeto de 43 años de edad, que se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados no pudiendo justificar su presencia en el lugar. También no contaba con su documento nacional de identidad, además contaría con antecedentes policiales.

De igual forma, tras ser alertados por el SIS 911, verificaron un domicilio en inmediaciones de calles Güemes y Alberti, donde habría un desorden familiar, procediendo a la demora de un hombre de 34 años de edad, quien aparentemente estaría bajo efectos de alguna sustancia, realizando destrozos en el interior del domicilio, mostrándose de manera hostil ante la presencia de los policías.

Al respecto, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor.