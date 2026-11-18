El primero de los procedimientos
se registró durante la noche de ayer 15-11-26, alrededor de las 00:00hs, cuando
los efectivos realizaban recorridas preventivas por inmediaciones de las calles
El Maestro y Rafaela; En esas circunstancias, observaron a un hombre que
circulaba en bicicleta y se encontraba merodeando frente a vehículos
estacionados en la zona. Al proceder a su identificación, el sujeto no pudo
acreditar la propiedad del rodado ni justificar su accionar ni presencia en el
lugar.
Posteriormente, ya en la
madrugada del 16-11-26, alrededor de las 01:00hs, durante recorridas por
inmediaciones de las calles Loreto y Teresa de Calcuta, los policías observaron
a un grupo de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que se encontraban
ocasionando disturbios en la vía pública.
Al proceder a su identificación,
constataron que ninguno contaba con documentación personal. Asimismo, durante
el procedimiento se detectó que una de las personas llevaba entre sus prendas
un cuchillo -tipo Tramontina-.
Ante esta situación, los cinco
fueron demorados preventivamente y trasladados a la Comisaría Vigésimo Primera,
donde se continuaron las diligencias correspondientes.
Finalmente, alrededor de las
03:30 hs, mientras patrullaban las inmediaciones de las calles Comechingones y
Paysandú, observaron a un hombre que dirigía su atención hacia vehículos
estacionados y domicilios del sector. Al ser identificado, el sujeto no contaba
con documentación personal, por lo que fue demorado
Cabe señalar que los procedimientos contaron con la colaboración de móviles policiales del Destacamento San Marcos y de las comisarías jurisdiccionales correspondientes, haciendo mención que los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia donde se prosigue con los tramites de cada caso.