El primer procedimiento, fue realizado alrededor de las
19:00 horas, cuando los efectivos del -GRIM II- circulaban por inmediaciones de
las calles Pitágoras y Las Piedras, donde divisaron a dos sujetos a bordo de
una motocicleta, observando detenidamente los vehículos estacionados, por lo que fueron interceptados, tratándose
de dos hombres -de 24 y 29 años de edad- que se movilizaban en un rodado -marca
Honda modelo Titán 150CC- , del cual no pudieron acreditar la propiedad ni su
permanencia en el lugar, por lo que fueron demorados.
Por otra parte, siendo las 20:00 horas, los uniformados del
-GRIM V- hallándose de recorrida por las calles Rafaela y El Maestro, divisaron
a un sujeto que se encontraba observando el interior de los domicilios, por lo
que fue identificado, tratándose - de un hombre mayor de edad alias “Laucha”-,
quien no supo justificar su accionar ni permanencia en el lugar, por lo que fue demorado.
Al respecto, los demorados y la motocicleta secuestrada
fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se prosiguieron con
los tramites de rigor en cada caso.