En la madrugada de hoy, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II-, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un hombre.
El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 01:00 horas, en inmediaciones de las calles Julio Verne y Omar
Alberto Ávalos, donde los efectivos observaron a un sujeto mirando
detenidamente hacia el interior de los domicilios y vehículos estacionados, por
lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre de 31 años de
edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar.
Posteriormente, fue trasladado a
la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, donde se continúan con las diligencias
correspondientes.