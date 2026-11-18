El primer procedimiento se
concreto alrededor de las 05:00 horas, cuando los efectivos se encontraban por
calles Loreto y Provincia Unida, donde demoraron e identificaron a un hombre de
30 años de edad, el cual se encontraba observando detenidamente los domicilios
del lugar sin poder justificar su accionar.
De igual forma, siendo las 07:30
horas, el personal se encontraba por calles Castelli entre Andalucía y Cadiz,
cuando observaron a una persona trasladando dos sillas de madera, quien, al
notar la presencia policial, abandono en la vía pública ambos muebles e ingreso
rápidamente a los pasillos de las inmediaciones, perdiéndose de vista, por lo
que se procedió al secuestro de los elementos.
El demorado y las sillas secuestradas fueron trasladadas a las comisarias jurisdiccionales, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.