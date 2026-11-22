En horas de la tarde de ayer 21-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 5 -G.R.I.M. V-, en colaboración con personal del Destacamento San Marcos, tras tomar conocimiento de un desorden en la vía pública, demoraron a un hombre.
El procedimiento lo concretaron en
inmediaciones de las calles Viedma y avenida La Paz, donde los uniformados tras
una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un presunte desorden en
la vía pública, procedieron a la identificación y demora de un hombre mayor de
edad -alias Tatita-.
El hombre fue trasladado a la Comisaría Séptima
Urbana, donde se prosiguen con los trámites de rigor.