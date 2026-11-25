El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 17:00 horas, cuando los efectivos realizaban averiguaciones en
inmediaciones de la calle Héroes de Malvinas del barrio Pirayuí, donde
observaron una motocicleta -marca Motomel, modelo XMM 250c.c- cuyas características
coincidían con las del rodado denunciado, por lo que procedieron a la
identificación del conductor, tratándose de un hombre mayor de edad y al
secuestro del rodado.
Ante tal circunstancia, tras las primeras averiguaciones resulto que el rodado estaría vinculado con un presunto hecho de estafa, por lo que se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, siendo el hombre junto a la motocicleta trasladados a la dependencia policial a fin de continuar con las diligencias de rigor.