domingo, 8 de noviembre de 2026

La Policía demoró a un hombre y secuestró una motocicleta robada

En la jornada de ayer, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 -G.R.I.M 4-, en momentos que realizaban recorridas de prevención, lograron la demoraron a un hombre y secuestraron una motocicleta que registraba un pedido de secuestro.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de Avenida Costanera y calle Sicilia, donde los uniformados observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, habría abandonado en la vía pública una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110cc-, e intentó darse a la fuga, por lo se dio inicio al seguimiento del mismo, siendo alcanzó metros más adelante, procediéndose a su demora e identificación, tratándose de un joven mayor de edad.

Posteriormente, según las primeras averiguaciones resulto que el rodado registraría un pedido de secuestro por parte de la Comisaría24º Urbana, ya que habría sido denunciada como sustraída.

Finalmente, el demorado y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continuaron con las diligencias de rigor.