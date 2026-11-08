La Policía demoró a un hombre y secuestró una motocicleta robada

El procedimiento se concretó en
inmediaciones de Avenida Costanera y calle Sicilia, donde los uniformados
observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, habría
abandonado en la vía pública una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110cc-, e
intentó darse a la fuga, por lo se dio inicio al seguimiento del mismo, siendo
alcanzó metros más adelante, procediéndose a su demora e identificación,
tratándose de un joven mayor de edad.
Posteriormente, según las
primeras averiguaciones resulto que el rodado registraría un pedido de
secuestro por parte de la Comisaría24º Urbana, ya que habría sido denunciada
como sustraída.
Finalmente, el demorado y la
motocicleta fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la
dependencia policial correspondiente, donde se continuaron con las diligencias
de rigor.