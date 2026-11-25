El procedimiento se concretó
cuando los efectivos observaron a dos personas realizando un aparente
intercambio de elementos en una zona de escasa iluminación, por lo que
procedieron a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien
tenía en su poder una bolsa transparente que contenía 16 cigarrillos de armado
casero con una sustancia vegetal, la cual, tras el correspondiente test
orientativo, obteniendo resultado positivo para marihuana. Además, se secuestró una tijera y papel
plástico utilizado para el armado.
Ante tal circunstancia, se dio
intervención a la unidad fiscal en turno, siendo el demorado junto a lo
secuestrado trasladado a la citada dependencia policial mientras se prosiguen
con las diligencias de rigor.