La Policía desbarató un kiosco de drogas en Santa Lucía: Hay un demorado

Desarticularon el punto de venta de estupefacientes Nº 200
En las últimas horas de la víspera, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en el marco de la lucha contra el narcomenudeo que se vienen desplegando de manera constante y conjunta, diligenciaron una orden de allanamiento en el Barrio Santa Lucia, alcanzando anualmente al número 200 de puntos de ventas desarticulados.
La orden judicial fue
diligenciada en una vivienda ubicada por calles Sánchez Bustamante y Verona, en
el cual, bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de 20 dosis de
sustancias blanquecinas, las cuales, tras el test orientativo resultaron positivas
para cocaína, además, $16.000 en efectivo y dos celulares.
Asimismo, por el hecho, una persona fue detenida y junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.