El procedimiento se concretó en un domicilio
ubicado por avenida del IV Centenario, en el barrio Pío X de esta ciudad
Capital, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, secuestro y
detención.
Cabe señalar que la medida fue el resultado de
distintas tareas investigativas y del análisis de imágenes captadas por cámaras
de seguridad, realizadas por personal de la citada dependencia policial, que
permitieron avanzar en la identificación de un presunto involucrado en el hecho
investigado.
En ese contexto, los uniformados procedieron al
registro del inmueble, donde lograron secuestrar prendas de vestir consideradas
de interés para la causa, como así también concretaron la detención de un
hombre mayor de edad.
El aprehendido junto a lo secuestrado fueron
trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites
de rigor que corresponde.