miércoles, 11 de noviembre de 2026

La Policía realizó operativos de control e identificación de personas

En la jornada de ayer 10-11-26, entre las 18:00 hasta aproximadamente las 22:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Octava Urbana, con la colaboración de sus pares del Comando Patrulla Motorizada y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M 2-, llevaron adelante un operativo integral de prevención y control en inmediaciones de la citada jurisdicción.

Durante dichos procedimientos procedieron a la identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.