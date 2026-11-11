La Policía realizó operativos de control e identificación de personas

En la jornada de ayer 10-11-26, entre las 18:00 hasta aproximadamente las 22:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Octava Urbana, con la colaboración de sus pares del Comando Patrulla Motorizada y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M 2-, llevaron adelante un operativo integral de prevención y control en inmediaciones de la citada jurisdicción.
Durante dichos procedimientos
procedieron a la identificaron y demoraron a varias personas para averiguación
de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de documentaciones
de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar
con las diligencias del caso.