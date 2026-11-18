Según la información inicial
obtenida, el hecho delictivo habría ocurrido alrededor de las 04:00 horas, en
circunstancias que un joven se encontraba durmiendo en su departamento y
despertó tras escuchar un ruido, observando a una persona huyendo por el balcón
y notando la faltante de su celular -marca Samsung S23 FE-, solicitando la
presencia policial.
Al respecto, los efectivos
acudieron rápidamente al lugar y tras las características brindadas, iniciaron
amplios rastrillajes por la zona, logrando alrededor de las 05:15 horas, por
calles Sargento Cabral y Pampin, observar a un sujeto con similares características
y al proceder a su identificación resulto ser un hombre de 41 años de edad,
quien entre sus pertenencias llevaba el teléfono celular denunciado como
sustraído anteriormente, por lo que fue demorado.
El celular recuperado junto al demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.