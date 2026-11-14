sábado, 14 de noviembre de 2026

La Policía recuperó un pastor alemán robado

En la jornada de ayer 13-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Urbana, en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesto hurto-, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar amplias tareas investigativas en la zona donde ocurrió el hecho, lograron localizar y recuperar un pequeño can de tres meses de edad, el cual, habría sido sustraído recientemente.

La investigación, dio inicio en la víspera, luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un ilícito ocurrido en una vivienda ubicada por calle Alejo Rueda del B° Paso Pesoa, en el cual sustrajeron varias cosas y un animal canino -perro- de raza Pastor Alemán.

Ante tal circunstancia, se desplegaron recorridas en la zona, logrando localizar al can por calle Mano Villanueva, el cual se encontraba deambulando junto a otros perros de lugar, siendo puesto al resguardo.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, luego de ello y tras las diligencias de rigor, el cachorro recuperado fue restituido a su tutor, continuándose con los tramites de rigor, en la citada dependencia.