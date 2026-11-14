La Policía recuperó un pastor alemán robado

La investigación, dio inicio en
la víspera, luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un
ilícito ocurrido en una vivienda ubicada por calle Alejo Rueda del B° Paso
Pesoa, en el cual sustrajeron varias cosas y un animal canino -perro- de raza
Pastor Alemán.
Ante tal circunstancia, se
desplegaron recorridas en la zona, logrando localizar al can por calle Mano
Villanueva, el cual se encontraba deambulando junto a otros perros de lugar,
siendo puesto al resguardo.
De todo ello, se puso en
conocimiento de la autoridad fiscal en turno, luego de ello y tras las
diligencias de rigor, el cachorro recuperado fue restituido a su tutor,
continuándose con los tramites de rigor, en la citada dependencia.