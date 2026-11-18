Efectivos policiales de la Comisaria 17ma. Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un local comercial ubicado en el Barrio Molina Punta, desplegaron diversas labores de investigación, que posibilitaron recuperar una balanza denunciada como sustraída.
El procedimiento fue concretado por los
efectivos, quienes luego de recibir la alerta de la sustracción de una balanza
electrónica, realizaron amplios rastrillajes, logrando hallar el elemento en un
en sitio baldío del citado barrio, procediendo a su secuestro preventivo.
Al respecto, la balanza recuperada fue trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor y posteriormente entregada a su propietario bajo las formalidades legales.