La Policía y la Municipalidad secuestraron siete motocicletas en Plaza Mercosur

En la madrugada de hoy 01-11-26, efectivos de la Policía de Corrientes, en forma conjunta con inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, en el marco de las tareas de prevención y seguridad vial llevaron adelante operativos de control vehicular en el sector de la rotonda, con el objetivo de prevenir maniobras peligrosas y garantizar una circulación segura.
Durante el dispositivo, los
uniformados y agentes municipales realizaron controles de motocicletas y
conductores, verificando el cumplimiento de las normas de tránsito y la
documentación correspondiente.
Como resultado de estos
controles, se procedió al secuestro de siete motocicletas, en el marco de las
intervenciones realizadas conjuntamente con el personal municipal de Tránsito.
Estas acciones forman parte del
trabajo coordinado entre la Policía de Corrientes y la Municipalidad, destinado
a fortalecer la prevención de siniestros viales, evitar conductas de riesgo y
preservar la seguridad de conductores, peatones y vecinos.