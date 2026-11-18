El procedimiento se concretó, luego de que una
mujer denunciara ante la citada dependencia policial que personas desconocidas
habían ingresado a su domicilio, ubicado en un barrio de esa localidad, y
sustraído una motocicleta -marca Keller Crono Base-.
Ante esta situación, los efectivos iniciaron
distintas tareas investigativas y averiguaciones, las cuales permitieron
localizar el rodado en una pensión de la localidad, donde, con la colaboración
del responsable del inmueble, se procedió a su secuestro preventivo.
Posteriormente, como resultado de las
diligencias realizadas, los uniformados lograron identificar y aprehender a un
joven mayor de edad, señalado como uno de los presuntos autores del hecho.
El aprehendido junto a la motocicleta
recuperada quedaron a disposición de las autoridades judiciales interviniente,
mientras que en la citada dependencia policial se continúan con las actuaciones
correspondientes.