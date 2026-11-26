En ese contexto, los uniformados
desplegaron un exhaustivo rastrillaje a pie y a caballo, realizando
verificaciones de alambrados y entrevistas con trabajadores rurales y vecinos
de campos linderos. Como resultado de dichas tareas, lograron localizar a los
20 animales sin vida dentro del propio establecimiento, descartándose su
sustracción.
Asimismo, durante el relevamiento
y conteo de los animales, los efectivos constataron la existencia de 133
cabezas de ganado vacuno, tres más de las 130 declaradas por el denunciante,
determinándose que no existía faltante alguno.
De esta manera, gracias a las
tareas investigativas y de rastrillaje desplegadas por los efectivos
policiales, se logró esclarecer lo sucedido.