En el marco de la conmemoración del Día de Santa Cecilia, patrona de la música, en la mañana de hoy 22-11-26, se llevó adelante una misa en las instalaciones de la Banda de Música de la Policía de Corrientes, organizada por la Jefatura de Policía.
La ceremonia contó con la presencia de la subsecretaria de Seguridad, Ingrid Jetter; el subjefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Walter Darío Aceval; integrantes de la Plana Mayor de la Jefatura Policial y miembros de la Banda de Música.
Un encuentro de fe, reflexión y reconocimiento a quienes, a través de la música, representan y acompañan la labor institucional de la Policía de Corrientes.