Efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Mocoretá, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, como resultado de las tareas investigativas llevadas adelante, lograron recuperar una bicicleta denunciada como sustraída del interior de un inmueble y detuvieron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron tras tomar
conocimiento del ilícito, iniciaron distintas diligencias investigativas que
permitieron localizar y secuestrar el rodado, como así también identificar y
detener a una persona -mayor de edad- que estaría sindicado como presunto autor
del hecho.
El demorado y la bicicleta recuperada quedaron a disposición de la Justicia, en tanto en la citada dependencia policial se continúan con los trámites de rigor correspondientes.