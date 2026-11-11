Mocoretá: Tras allanamiento la Policía recuperó elementos sustraídos, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Mocoretá, en forma conjunta con personal de la División de Investigación Criminal, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo, logrando recuperar elementos denunciados como sustraídos y aprehender a un hombre.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden
de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Industrial de esa Ciudad,
donde lograron recuperar una garrafa de 10 kg, un anafe de dos hornallas, un
bolso, mercaderías varias y el secuestro de prendas de vestir que guardarían
relación con el hecho, asimismo, el presunto autor fue aprehendido, tratándose
de un hombre mayor de edad.
El aprehendido junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se prosigue con los trámites del caso.