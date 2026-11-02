Monte Caseros: Joven de 19 años murió tras un siniestro vial

Un joven de 19 años identificado como Lisandro Peralta falleció en las últimas horas en el hospital de Monte Caseros, tras agonizar durante casi 24 horas como consecuencia de un violento siniestro vial registrado en la intersección de las calles Eva Perón e Italia.
El trágico hecho se desencadenó cuando la motocicleta en la que circulaba Peralta impactó fuertemente contra la parte trasera derecha de un automóvil Toyota Etios de color gris. A raíz de la violencia del choque, el rodado mayor continuó su trayectoria hasta trepar a la acera, donde terminó colisionando contra la columna de hierro de un cartel publicitario.
En tanto, el vehículo de menor porte quedó completamente destrozado por el impacto. A pesar de la magnitud del choque, el conductor del automóvil no sufrió lesiones.
Inmediatamente tras el suceso, el joven motociclista fue asistido y trasladado de urgencia al centro de salud local, donde luchó por su vida durante casi un día. Ante el crítico cuadro clínico, familiares y allegados habían difundido horas antes un pedido público de cadenas de oración para solicitar su recuperación, noticia que finalmente se vio truncada al confirmarse su deceso en el nosocomio.