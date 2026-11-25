Efectivos policiales de la
División de Investigación Criminal (DIC) de Monte Caseros, en el marco de las
tareas investigativas que vienen desarrollando en colaboración de la unidad
fiscal interviniente, lograron secuestrar un importante cargamento de bebidas
alcohólicas cuya procedencia no pudo ser acreditada, además de aprehender a un
hombre.
El procedimiento se llevó a cabo
durante la madrugada de hoy, 25-11-26, alrededor de las 02:00 horas, sobre Ruta
Provincial N.º 33, donde los uniformados interceptaron un vehículo -marca
Peugeot Partner-, conducido por un hombre -mayor de edad-.
Durante la verificación del
rodado, los policías constataron que transportaba un total de 72 cajas de
bebidas alcohólicas de reconocidas marcas y elevado valor comercial, cuya
procedencia y documentación respaldatoria no pudieron ser acreditadas. El aforo
total de lo secuestrado asciende a $46.805.216.
Ante dicha circunstancia, se dio intervención a la Unidad Fiscal competente, procediéndose a la aprehensión del conductor y al secuestro preventivo de la mercadería y del vehículo, quedando todo a disposición de la Justicia. En tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.