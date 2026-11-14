Palmar Grande: La Policía allanó la casa del sujeto que habría atropellado a un yaguareté

El procedimiento se concretó en
cumplimiento de una orden judicial con el objetivo de reunir elementos de
interés para el esclarecimiento del hecho. En ese contexto, efectivos de la
Policía Rural y Ecológica de Concepción, con la colaboración de efectivos de la
Comisaría de Distrito Palmar Grande, se constituyeron en el domicilio de un
hombre vinculado a la investigación, a fin de proceder al secuestro de un
teléfono celular considerado de interés para la causa.
Al arribar al inmueble, el
propietario hizo entrega voluntaria del dispositivo, por lo que los efectivos
procedieron a su secuestro.
Al respecto, el teléfono fue
puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, se
prosigue con los trámites del caso.