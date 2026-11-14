sábado, 14 de noviembre de 2026

Palmar Grande: La Policía allanó la casa del sujeto que habría atropellado a un yaguareté

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un allanamiento en la localidad de Palmar Grande, en el marco de la investigación judicial que se desarrolla por la muerte de un yaguareté, ocurrida tras un siniestro vial registrado sobre la Ruta Provincial Nº 6.

El procedimiento se concretó en cumplimiento de una orden judicial con el objetivo de reunir elementos de interés para el esclarecimiento del hecho. En ese contexto, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Concepción, con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Distrito Palmar Grande, se constituyeron en el domicilio de un hombre vinculado a la investigación, a fin de proceder al secuestro de un teléfono celular considerado de interés para la causa.

Al arribar al inmueble, el propietario hizo entrega voluntaria del dispositivo, por lo que los efectivos procedieron a su secuestro.

Al respecto, el teléfono fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, se prosigue con los trámites del caso.