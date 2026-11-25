En la jornada del lunes 22-11-26, efectivos policiales de la Brigada de Investigación de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de la Patria, en momentos de prevención de ilícito, demoraron a un hombre y secuestraron un cuchillo.
El procedimiento se llevó a cabo
cuando los efectivos se encontraban en inmediaciones de las calles Paraguay y
Moreno de esa localidad, donde observaron a un sujeto que, al advertir la
presencia policial, intento darse a la fuga por lo que procedieron a su demora
e identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien llevaba entre
sus prendas de vestir un cuchillo- tipo Tramontina-, e l cual fue secuestrado
bajo las formalidades legales correspondientes.
El hombre junto a lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con los tramites de rigor.