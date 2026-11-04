miércoles, 4 de noviembre de 2026

Paso de la Patria: La Policía aprehendió a un hombre que agredió a dos personas

En horas de la siesta del domingo 01-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Paso de la Patria, realizando sus labores de prevención, fueron alertado por el SIS 101, sobre una presunta riña donde aparentemente una persona habría resultado con herida presumiblemente con un arma blanca, por lo que, ante tal circunstancia, el supuesto autor fue aprehendido.

El procedimiento se concretó pasadas las 15:00hs, cuando los efectivos tomaron conocimiento sobre una presunta riña en el Barrio Chácara 41 de esa Localidad, por cual tras arribar al Hospital local, se constató el ingreso de una mujer -de 27 años de edad- con un herida producida por arma blanca, y un hombre -mayor de edad- quien se encontraba en aparente estado de ebriedad con lesiones, que por circunstancias que se desconocen habrían protagonizado una riña  con un hombre -mayor de edad, quien se encontraba reducido en el lugar por los vecinos de la zona , quien fue aprehendido por los funcionarios, y en poder del mismo  se procedió al secuestro de un arma blanca -cuchillo-,  presuntamente el utilizado para consumar el hecho.

Al respecto, el hombre aprehendido y el elemento secuestrado fueron traslados a la Comisaria Jurisdiccional, donde se continua con las diligencias del legajo judicial, para determinar las circunstancias del hecho.