Paso de la Patria: La Policía aprehendió a un hombre que agredió a dos personas

El procedimiento se concretó pasadas
las 15:00hs, cuando los efectivos tomaron conocimiento sobre una presunta riña
en el Barrio Chácara 41 de esa Localidad, por cual tras arribar al Hospital
local, se constató el ingreso de una mujer -de 27 años de edad- con un herida
producida por arma blanca, y un hombre -mayor de edad- quien se encontraba en
aparente estado de ebriedad con lesiones, que por circunstancias que se
desconocen habrían protagonizado una riña
con un hombre -mayor de edad, quien se encontraba reducido en el lugar
por los vecinos de la zona , quien fue aprehendido por los funcionarios, y en
poder del mismo se procedió al secuestro
de un arma blanca -cuchillo-,
presuntamente el utilizado para consumar el hecho.
Al respecto, el hombre
aprehendido y el elemento secuestrado fueron traslados a la Comisaria
Jurisdiccional, donde se continua con las diligencias del legajo judicial, para
determinar las circunstancias del hecho.