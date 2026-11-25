En relación con el primero de los
hechos, los efectivos tomaron conocimiento sobre la sustracción de distintos elementos del
interior de un automóvil en inmediaciones de la calle Teofilo Niveyro al 1500
de esta ciudad, como resultado de las amplias tareas investigativas
desplegadas, lograron recuperar una batería -marca Clorex-, además,
identificaron a dos hombres que estarían vinculados con el ilícito.
Por otra parte, en una segunda
investigación iniciada a raíz de la sustracción de herramientas de una
institución educativa de la ciudad, los efectivos realizaron distintas
diligencias, entre ellas el análisis de registros fílmicos y averiguaciones en
la zona, que permitieron identificar a dos adolescentes como presuntos autores
del hecho y recuperar varios de los elementos sustraídos, entre ellos taladros,
una amoladora, martillos, pinzas, destornilladores, un multímetro y un soldador
eléctrico.
Al respecto, los elementos recuperados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que en la dependencia policial se continúan con las diligencias correspondientes en relación con ambas causas.