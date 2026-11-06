Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos sustraídos de una vivienda

El procedimiento se llevó
adelante, luego de que una mujer radicara una denuncia por la sustracción de
diversos elementos de su domicilio.
A partir de ello, los
investigadores iniciaron distintas diligencias, incluyendo el análisis de las
cámaras de seguridad de la vivienda, cuyas imágenes permitieron establecer la
presunta identidad de las personas involucradas.
Como resultado de estas tareas,
los uniformados se constituyeron en un domicilio del barrio Luján, donde fueron
recibidos por una mujer que, tras tomar conocimiento de la situación, hizo
entrega voluntaria de los elementos denunciados como sustraídos, manifestando
que estos se encontraban en el inmueble y que no eran de su propiedad.
Ante esta circunstancia, los
policías procedieron al secuestro preventivo de los efectos recuperados, los
cuales fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de
la Justicia.
Finalmente, por disposición de la unidad fiscal, se dispuso la notificación de la situación legal de los presuntos involucrados, uno de ellos menor de edad, dando intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces y continuándose con las actuaciones correspondientes por supuesto hurto agravado por escalamiento.