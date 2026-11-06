viernes, 6 de noviembre de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos sustraídos de una vivienda

Ayer 05-11-26, Efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Paso de los Libres, tras diversas tareas investigativas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron avanzar en el esclarecimiento de un supuesto hecho delictivo ocurrido en una vivienda de esa ciudad, identificando a los presuntos autores y recuperando los elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento se llevó adelante, luego de que una mujer radicara una denuncia por la sustracción de diversos elementos de su domicilio.

A partir de ello, los investigadores iniciaron distintas diligencias, incluyendo el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda, cuyas imágenes permitieron establecer la presunta identidad de las personas involucradas.

Como resultado de estas tareas, los uniformados se constituyeron en un domicilio del barrio Luján, donde fueron recibidos por una mujer que, tras tomar conocimiento de la situación, hizo entrega voluntaria de los elementos denunciados como sustraídos, manifestando que estos se encontraban en el inmueble y que no eran de su propiedad.

Ante esta circunstancia, los policías procedieron al secuestro preventivo de los efectos recuperados, los cuales fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Justicia.

Finalmente, por disposición de la unidad fiscal, se dispuso la notificación de la situación legal de los presuntos involucrados, uno de ellos menor de edad, dando intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces y continuándose con las actuaciones correspondientes por supuesto hurto agravado por escalamiento.