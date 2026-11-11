Paso de los Libres: La Policía recuperó un auto que fue robado en Buenos Aires, hay un demorado

El procedimiento se llevó adelante cuando los
investigadores realizaban recorridas preventivas por el barrio San Martín de
esa ciudad, oportunidad en la que observaron circular un automóvil -marca
Peugeot 207 Compact-, sobre el cual contaban con información que indicaba que
podría estar vinculado a un hecho delictivo.
Ante esta situación, y con la
colaboración de otros efectivos de la dependencia, procedieron a interceptar el
vehículo e identificar a su conductor, tratándose de un hombre de 33 años.
Seguidamente, al efectuar las
consultas correspondientes, los uniformados constataron que el rodado
registraba un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Unidad
fiscal de Instrucción N.º 7 de Moreno-General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
De inmediato, se puso en
conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno, quien dispuso el inicio de
actuaciones de oficio por supuesta receptación dolosa en flagrancia, el
secuestro del automóvil y la aprehensión del conductor.
Al respecto, tanto el hombre
aprehendido como el vehículo secuestrado quedaron a disposición de las
autoridades judiciales intervinientes, continuándose con las diligencias
correspondientes.