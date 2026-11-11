miércoles, 11 de noviembre de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó un auto que fue robado en Buenos Aires, hay un demorado

En la mañana de ayer 10-11-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda a través de su división de Investigaciones de Paso de los Libres, lograron localizar y secuestrar un automóvil que registraba un pedido de secuestro, solicitado por autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires, además procedieron a la aprehensión de su conductor.

El procedimiento se llevó adelante cuando los investigadores realizaban recorridas preventivas por el barrio San Martín de esa ciudad, oportunidad en la que observaron circular un automóvil -marca Peugeot 207 Compact-, sobre el cual contaban con información que indicaba que podría estar vinculado a un hecho delictivo.

Ante esta situación, y con la colaboración de otros efectivos de la dependencia, procedieron a interceptar el vehículo e identificar a su conductor, tratándose de un hombre de 33 años.

Seguidamente, al efectuar las consultas correspondientes, los uniformados constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Unidad fiscal de Instrucción N.º 7 de Moreno-General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

De inmediato, se puso en conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno, quien dispuso el inicio de actuaciones de oficio por supuesta receptación dolosa en flagrancia, el secuestro del automóvil y la aprehensión del conductor.

Al respecto, tanto el hombre aprehendido como el vehículo secuestrado quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, continuándose con las diligencias correspondientes.