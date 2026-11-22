Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, en el marco de tareas investigativas relacionadas con un supuesto hecho delictivo ocurrido en esa ciudad, lograron recuperar una tapa de registro cloacal que habría sido denunciada como sustraída y aprehendieron a la aprehensión del presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar
conocimiento de la sustracción de una tapa de registro cloacal en inmediaciones
de las calles Catamarca y Rivadavia, motivo por el cual de manera conjunta con
el personal del área de investigaciones se llevaron adelante distintas
diligencias, logrando hallar y recuperar el elemento sustraído, como así
también, se procedió a la aprehensión del presunto autor del hecho, tratándose
de un hombre mayor de edad.
Posteriormente, el aprehendido junto a lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias correspondientes con intervención de la autoridad fiscal en turno.