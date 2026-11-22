Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, en el marco de tareas investigativas relacionadas con un supuesto hecho delictivo ocurrido en esa ciudad, lograron recuperar un estéreo denunciado como sustraído.
El procedimiento lo concretaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción del estéreo de un automóvil que
se encontraba estacionado en la vía pública, motivo por el cual de forma
conjunta con el personal del área de investigaciones se llevó adelante distintas
tareas investigativas, logrando hallar y secuestrar el elemento denunciado como
sustraído, tratándose de un estéreo -marca Stromberg-, con sus respectivos
cables de conexión.
Al respecto, lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias correspondientes con intervención de la autoridad fiscal en turno.