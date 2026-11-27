En la jornada de ayer 26-11-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Paso de los Libres, junto a sus pares de la Comisaria Tercera y la División de Investigación Criminal -D.I.C.- de esa Ciudad, como resultado de las tareas investigativas desplegadas, lograron recuperar una balanza y una caja registradora denunciadas como sustraídas del interior de un local comercial, además, detuvieron a uno de los presuntos autores del hecho.
El procedimiento lo realizaron
tras tomar conocimiento del ilícito, donde iniciaron distintas diligencias
investigativas que permitieron secuestrar los elementos denunciados como
sustraídos, como así también, identificar y detener a un joven -de 19 años de
edad- quien estaría sindicado como uno de los presuntos autores del hecho.
Al respecto, el detenido y los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia, en tanto, en la citada dependencia policial se continuaron con los trámites de rigor.