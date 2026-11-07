sábado, 7 de noviembre de 2026

Paso de los Libres: Recuperan elementos robados, hay un demorado

En horas de la madrugada de hoy 07-11-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar elementos recientemente sustraídos y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 03:30 horas, luego de que el Sistema Integral de Seguridad 101 alertara sobre la presencia de un sujeto con aparentes intenciones de cometer un ilícito en un domicilio del Barrio René Favaloro de esa Ciudad, por tal motivo de manera inmediata los uniformados iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos la aprehensión de un joven de 18 años de edad, quien en su poder tenía una cartuchera con resaltadores y una minipimer.

Al respecto, el joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.