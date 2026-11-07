Paso de los Libres: Recuperan elementos robados, hay un demorado

El procedimiento lo concretaron
alrededor de las 03:30 horas, luego de que el Sistema Integral de Seguridad 101
alertara sobre la presencia de un sujeto con aparentes intenciones de cometer
un ilícito en un domicilio del Barrio René Favaloro de esa Ciudad, por tal
motivo de manera inmediata los uniformados iniciaron un intenso trabajo de
investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los
pocos minutos la aprehensión de un joven de 18 años de edad, quien en su poder
tenía una cartuchera con resaltadores y una minipimer.
Al respecto, el joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.