Paso de los Libres: Recuperan una garrafa robada, hay un demorado

El procedimiento se registró,
alrededor de las 13:00hs, cuando personal de investigaciones de la citada
dependencia realizaba tareas por inmediaciones del barrio Terminal, más
precisamente en la zona de calle Pellegrini y el camino de acceso a una planta
arenera, próximo al río Uruguay.
En esas circunstancias, los
efectivos observaron a dos hombres, uno de los cuales se retiró del lugar. Ante
esta situación, los uniformados efectuaron una inspección preventiva en las
inmediaciones y lograron hallar, oculta entre la vegetación y cubierta con una
lona, una garrafa de 10 kilogramos, procediendo a su secuestro preventivo.
Cabe señalar que, tras las
diligencias realizadas, se estableció que la garrafa secuestrada guardaría
relación con una denuncia por supuesto robo, radicada el pasado 07-11-26 ante
la Comisaría de Distrito Tercera de esa ciudad.
Finalmente, el hombre junto a la
garrafa recuperada quedó sujeto a las actuaciones correspondientes, donde se
prosigue con los tramites del caso.