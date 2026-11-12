jueves, 12 de noviembre de 2026

Paso de los Libres: Recuperan una garrafa robada, hay un demorado

Ayer 11-11-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Primera de Paso de los Libres, en el marco de tareas investigativas y recorridas de prevención de ilícitos, lograron recuperar una garrafa que estaría presuntamente vinculada con un ilícito denunciado días atrás. En la oportunidad, además, procedieron a la demora preventiva de un hombre.

El procedimiento se registró, alrededor de las 13:00hs, cuando personal de investigaciones de la citada dependencia realizaba tareas por inmediaciones del barrio Terminal, más precisamente en la zona de calle Pellegrini y el camino de acceso a una planta arenera, próximo al río Uruguay.

En esas circunstancias, los efectivos observaron a dos hombres, uno de los cuales se retiró del lugar. Ante esta situación, los uniformados efectuaron una inspección preventiva en las inmediaciones y lograron hallar, oculta entre la vegetación y cubierta con una lona, una garrafa de 10 kilogramos, procediendo a su secuestro preventivo.

Cabe señalar que, tras las diligencias realizadas, se estableció que la garrafa secuestrada guardaría relación con una denuncia por supuesto robo, radicada el pasado 07-11-26 ante la Comisaría de Distrito Tercera de esa ciudad.

Finalmente, el hombre junto a la garrafa recuperada quedó sujeto a las actuaciones correspondientes, donde se prosigue con los tramites del caso.