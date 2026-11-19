El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento por parte de un hombre de 43 años, quien manifestó
que personas desconocidas le habían sustraído su motocicleta, -marca Honda Dax
de 70 cc-, que se encontraba estacionada dentro de su domicilio, ubicado en el
barrio Facundo Quiroga de esa ciudad.
En ese marco, mediante las
distintas tareas realizadas, se logró recuperar la motocicleta denunciada como
sustraída, procediéndose a su secuestro preventivo para las diligencias
correspondientes. Asimismo, se logró individualizar a un joven de 18 años, quien
estaría presuntamente relacionado con el hecho.
El rodado recuperado quedó a
disposición de las autoridades competentes, mientras en la citada dependencia
se llevan adelante las actuaciones correspondientes.