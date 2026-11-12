jueves, 12 de noviembre de 2026

Paso de los Libres: Recuperan varios elementos robados

Por el hecho los supuestos autores fueron identificados
En la jornada de ayer 11-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Tercera de Paso de los Libres, junto a sus pares del Area de Investigación de la misma dependencia, tras una rápida y eficaz labor investigativa, en relación a un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal interviniente, lograron recuperar todos los elementos que fueron denunciados como sustraídos, además, identificaron a dos jóvenes sindicados como presuntos autores del hecho.

La investigación dio inicio en la víspera, cuando una persona denuncio la sustracción una amoladora, un alargue, una olla, platos y diversos utensilios de cocina del interior de una vivienda, ante lo cual, los citados efectivos iniciaron averiguaciones y sondeos vecinales en inmediaciones del lugar del hecho.

Como resultado de las labores realizadas, se logro recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, los cuales habrían sido adquiridos de buena fe por vecinos de la zona, además, demoraron e identificaron a dos jóvenes -alias Machi, de 22 años- y -alias Mi Loco, menor de edad-, quienes estarían sindicados como presuntos autores del ilícito.     

Al respecto, los menores identificados junto a las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.