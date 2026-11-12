Paso de los Libres: Recuperan varios elementos robados

La investigación dio inicio en la
víspera, cuando una persona denuncio la sustracción una amoladora, un alargue,
una olla, platos y diversos utensilios de cocina del interior de una vivienda,
ante lo cual, los citados efectivos iniciaron averiguaciones y sondeos
vecinales en inmediaciones del lugar del hecho.
Como resultado de las labores
realizadas, se logro recuperar la totalidad de los elementos denunciados como
sustraídos, los cuales habrían sido adquiridos de buena fe por vecinos de la
zona, además, demoraron e identificaron a dos jóvenes -alias Machi, de 22 años-
y -alias Mi Loco, menor de edad-, quienes estarían sindicados como presuntos
autores del ilícito.
Al respecto, los menores
identificados junto a las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la
justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los
tramites de rigor.