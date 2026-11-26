Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado ayer, alrededor de las 15:00 horas, en
un domicilio ubicado sobre calle Restituto Ortiz, en inmediaciones de calle
Maestro Melogno, donde ambos hermanos, de 35 y 44 años de edad, habrían
mantenido una discusión que derivó en agresiones físicas, oportunidad en la que
uno de ellos habría utilizado un arma blanca, provocándole lesiones al otro.
El hombre lesionado fue auxiliado
y trasladado al hospital local, donde, tras ser examinado, se determinó que
presentaba lesiones de carácter grave, permaneciendo con estado reservado.
Al respecto, el presunto autor
fue identificado y notificado de su situación legal, mientras que en la citada
dependencia policial se iniciaron actuaciones de oficio por supuestas lesiones
graves producidas por arma blanca, continuándose con las diligencias de rigor
correspondientes.