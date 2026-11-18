Según las primeras averiguaciones
realizadas, el hecho se registró, alrededor de las 21:00, sobre Ruta Nacional
N.º 117, por causas y circunstancias que se tratan de establecer, se produjo
una colisión entre una camioneta -marca Toyota Hilux-, conducida por un hombre
de apellido Razeto -mayor de edad-, y una motocicleta -marca Motomel Blitz de
110 cc- en la que circulaban un hombre y una mujer -mayores de edad- de
apellidos Rolon.
Como consecuencia del impacto,
los ocupantes del rodado de menor porte, fueron trasladados al Hospital San
José para recibir atención médica donde tras ser examinados se determinó que el
hombre de 51 años presentaba lesiones de carácter grave, en cuanto a la mujer
presentaba lesiones de menor consideración.
Al respecto, en el lugar se
realizaron las diligencias de rigor que corresponde, con conocimiento de la
autoridad fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia policial se
prosigue con los tramites que corresponde.