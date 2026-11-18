El procedimiento se inició
durante la madrugada de ayer 17-11-26, luego de que una mujer denunciara ante la
citada dependencia policial la sustracción de varios elementos de su domicilio,
entre ellos dos computadoras portátiles, una consola de videojuegos PlayStation
4 y un teléfono celular.
Ante esta situación, se
implementó un operativo cerrojo en distintos sectores del barrio Cichero, en
esas circunstancias, los efectivos observaron a un hombre que transportaba una
caja con una consola de videojuegos, quien, al advertir la presencia policial,
abandonó el elemento y se dio a la fuga por domicilios de la zona. En el lugar,
los uniformados procedieron al secuestro preventivo de una PlayStation 4 con su
respectivo control, y que guardaría relación con el hecho investigado.
Posteriormente, alrededor de las
09:00, durante nuevas recorridas por el mismo barrio, los policías volvieron a
localizar al sujeto, quien transportaba una garrafa de 10 kilogramos y un par
de zapatillas.
Al advertir la presencia
policial, el hombre intentó escapar, produciéndose un forcejeo con uno de los
efectivos, quien resultó con escoriaciones en uno de sus brazos. Finalmente, se
logró su aprehensión y el secuestro preventivo de los elementos que transportaba.
Cabe señalar que, posteriormente,
otra mujer se presentó en la dependencia policial y denunció la sustracción de
una garrafa de similares características desde su domicilio, por lo que se
iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar su vinculación
con el elemento recuperado.
Asimismo, el hombre detenido
también estaría vinculado con otro hecho delictivo que es investigado por la
Comisaría Tercera Urbana, circunstancia que se encuentra bajo investigación.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal correspondientes, siendo trasladado a la citada dependencia policial junto a lo recuperado, donde se prosigue con los tramites de cada caso.